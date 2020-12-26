المكتب السياسي: آري بابان قدم خدمات جليلة للفن الكوردي

2020/12/26 | 11:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، برقية تعزية بوفاة الفنان التشكيلي آري بابان، فيما يأتي نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة الفنان التشكيلي آري بابان، نعرب عن تعازينا الحارة الى ذويه وعائلته المناضلة ونشاركهم الاحزان.

ان الراحل آري بابان وكفنان تشكيلي كوردي قدم خدمات جليلة لمسيرة الفن الكوردي وستقبى نتاجاته راسخة الى الابد.

ندعو الباري عز وجل ان يلهم ذويه وعائلته الصبر والسلوان وان تكون هذه آخر احزانهم.

انا لله وانا اليه راجعون.

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردساني

PUKmedia خاص

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