وزارة الزراعة العراقية تعلن تصدير الفائض من محصول الطماطم الى السعودية

2020/12/26 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، تصدير 2000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي، بعد أيام من تصدير آلاف الأطنان من الخضروات إلى المملكة الجارة.وقالت الوزارة في بيان إن الوزير محمد الخفاجي، وافق اليوم الجمعة، على … Readmore

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