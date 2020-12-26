رئيس الوزراء الياباني السابق يعتذر الى النواب بسبب هدر مبالغ على مآدب حكومية

2020/12/26 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى النواب بسب فضيحة تتعلق بتنظيم مآدب ممولة حكومياً دعي إليها مناصريه، بعد يوم على إعلان الادعاء العام عدم نيته توجيه اتهام إليه في هذه القضية.ونفى آبي الذي قضى أطول مدة على … Readmore

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