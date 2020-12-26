إفتتاح الجولة (11) للدوري الممتاز بلقاءين للمتصدر والوصيف.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2020/12/26 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تفتتح اليوم السبت (26 كانون الاول 2020) الجولة (11) لمنافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، واحدة في بغداد، وأخرى في السماوة، وثالثة مهمة في النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن الجولة (11)، ستنطلق اليوم السبت بلقاء الكهرباء مع متصدر قائمة الدوري الممتاز نفط الوسط، عند الساعة الثانية ظهراً على ملعب التاجي، وإذا ما أراد نفط الوسط المحافظة على الصدارة ، فعليه الفوز أو التعادل في لقاء الكهرباء.

وأضاف أن مباراة ثانية تقام أيضا عند الساعة الثانية ظهراً وتجمع السماوة والحدود على ملعب الاول، والفريقان من فرق المؤخرة بالقائمة، أما المباراة الثالثة والاخيرة في انطلاق الجولة، فتكاد تكون الاهم فيها، ويلتقي فيها النجف صاحب المركز الثالث، والوصيف الجوية على ملعب النجف الدولي عند الساعة الرابعة والربع، ويحتاج الجوية الفوز في لقاء اليوم، بحالة خسارة المتصدر نفط الوسط، فأنه سيشارك الفريق النفطي بعدد النقاط والصدارة.

الكهرباء ونفط الوسط..



الساعة الثانية ظهراً..



مباشر على قناتي الشباب سبورت وآسيا

السماوة والحدود..



الساعة الثانية ظهراً..



تسجيل من قناة الشباب سبورت

النجف والجوية..



الرابعة والربع عصراً..



مباشر على قناتي الشباب سبورت وآسيا

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