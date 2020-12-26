محدداً نوعها.. نائب عن ’’الفتح’’ يعلن اتفاق التحالف على آلية لخوض الانتخابات المقبلة

2020/12/26 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب عن تحالف الفتح، نعيم العبودي، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، اتفاق قيادات التحالف على آلية معينة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما حدد نوع الآلية التي سيدخلها التحالف.

وقال العبودي في تصريح صحفي، إن "تحالف الفتح ما زال كتلة متماسكة داخل البرلمان، لكن الجديد في إعلان منتخبه الانتخابي العمل بموجبه أن قانون الانتخابات هذه المرة يختلف عن القانون السابق، وهو دوائر متعددة، وبالتالي دخول كتل وأحزاب في التحالف تكون معقدة في مشاركة هذه الأحزاب في هذه الدوائر".

وبيّن، أن "قيادات (الفتح) اتفقت على آلية معينة لخوض الانتخابات المقبلة، وهي الدخول ككتلة وتحالف في الانتخابات، مع مراعاة طبيعة الدوائر التي تضمنها القانون الجديد".

وبشأن دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى ترميم البيت الشيعي، يقول العبودي: "نرى أن الحوارات مهمة على هذا الصعيد، لأن ترميم البيت الشيعي يمكن أن ينعكس إيجاباً على باقي البيوت، لكن نحتاج في الواقع إلى حوارات معمقة بهذا الاتجاه، بالإضافة إلى وضوح بالرؤى في هذا المجال".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة، في السادس من شهر حزيران من العام المقبل، بعد تحديد الموعد من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

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