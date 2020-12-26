مذكرة تفاهم علمية بين الجامعة التقنية الجنوبية وهيئة البحث والتطوير الصناعي

2020/12/26 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وقعت الكلية التقنية الهندسية في الجامعة التقنية الجنوبية مذكرة تفاهم و تعاون علمي مشترك مع هيأة البحث والتطوير بوزارة الصناعة والمعادن .وذكر اعلام الجامعة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " تضمنت مذكرة التفاهم تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات والاستشارات العلمية والفنية والمشاركة في اللجان والمجالس العلمية للطرفين.واضاف" كما تضمنت المذكرة فتح مجال التنسيق بين الطرفين وبرامج الامم المتحدة والمنظمات الدولية الراعية والداعمة للبحث العلمي بما يخدم انجاز أنشطة مشتركة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة ./انتهى

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