انفجار سيارة في مدينة ناشفيل الامريكية والسلطات تفتح تحقيقاً في الحادث

2020/12/26 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت سيارة وسط مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية الذي يوافق عيد الميلاد، ما أوقع أضراراً مادية.وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الانفجار وقع في الساعة 06:30 من صباح الجمعة (03:30 بتوقيت العراق)، قبل أن تصل الشرطة وفرق الإطفاء إلى … Readmore

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