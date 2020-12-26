الصحة الروسية: لقاح سبوتنيك V آمن حتى للذين أعمارهم فوق الـ60 عاما

2020/12/26 | 11:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

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