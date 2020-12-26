الخدمات النيابية: ارتفاع سعر الدولار محفز للاعتماد على المنتج المحلي

2020/12/26 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، رفع شعار المنتج الوطني أولاً خلال العام المقبل، مبينة أن ارتفاع سعر صرف الدولار محفز للاعتماد على المنتج المحلي.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني، في تصريح صحفي، إن “اللجنة سترفع شعار المنتج الوطني أولاً العام المقبل، لأن الظرف الاقتصادي الذي يمر بالعراق، لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، سيعطي محفزاً لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له”.وأضاف أن “معامل الاسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، وخصوصا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة الى موضوع العمالة”.وأشار إلى أن “الكثير […]

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