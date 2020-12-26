مصرف الرشيد يوقف عمليات الايداع والسحب لحسابات التوفير

2020/12/26 | 11:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن مصرف الرشيد اليوم، السبت، ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية الثالث من كانون الثاني المقبل، وذلك لانتهاء السنة المالية.

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