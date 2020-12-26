الإعلام والأزمة الاقتصادية!

2020/12/26 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د .محمد فلحي…هناك ترابط واضح بين السياسة والإعلام والاقتصاد،وقد كشفت الأزمة الاقتصادية،خلال الأشهر الماضية،عن ضعف التغطية الإعلامية للوقائع والتداعياتالتي رافقت انتشار وباء كورونا وانهيار أسعار النفط والكساد الذي يشهده العالم كله،وقد برزت الحاجة الملحة للإعلام الاقتصادي المتخصص الذي يقوم على توظيف عقول الخبراء واستخدام لغة الأرقام بدلاً من الخطاب الدعائي السياسي الذي يشوه الواقع الاقتصادي في أغلب البلدان،ومن بينها العراق.الاعلام الاقتصادي والمالي يمهد ويحلل ويحرك ويقود ويتوقع نبض الحركة الاقتصادية،ويقدم خدمة مهمة للاقتصاديين والمواطنين في آن معاً،ويمكن القول أن الأزمة المالية التي شهدها العراق في الأيام الماضية كانت في أحد جوانبها المهمة تمثل أزمة إعلامية، نتيجة تباين ردود الأفعال والتصريحات المتضاربة حول قرارات الحكومة بشأن تخفيض قيمة العملة الوطنية واقتراح ميزانية مالية تقشفية(إصلاحية) وسط ضجة هائلة دون احصائيات تضع الحقائق أمام الناس، أو تخطيط يرسم المستقبل أمام الأنظار!أزمة خطيرة تمس حياة أغلب المواطنين، بالأخص الفقراء، غاب عنها صوت المحلل الاقتصادي والخبير المالي وراحت الصحف والفضائيات تتناقل تصريحات السياسيين وتعكس خلافاتهم، ومن ثم تخلط الأوراق وتزيد من التوتر في الشارع وتلهب القلق في الأسواق بصدد عواقب المعالجة الحكومية للواقع الاقتصادي.لا شك أن هناك مناقشات ومداولات في الغرف الرسمية المغلقة سبقت تلك القرارات،وقد حجبت تفاصيلها عن الرأي العام، نتيجة غياب الرصد الإعلامي والتحليل الاقتصادي،وكان يمكن لمناظرة بين فريق من الخبراء أمام الجمهور أن يغني المواطن عن مشاهدة عشرات الساعات من الحوارات السياسية الصاخبة، التي سادتها التحيزات والمزايدات وعدم التخصص ومحاولة الكسب الانتخابي!الإعلام يصنع الوعي ويحرك الرأي العام نحو الأهداف المحددة،ويشارك صانع القرار ويساعده في اختيار الحلول الصائبة، ويقوم الاعلام الاقتصادي بنشر الثقافة الاقتصادية والمالية في المجتمع وشرح القوانين والتشريعات والإجراءات المالية ويتوقع آثارها ونتائجها.في ظل الأزمة الراهنة،التي يشهدها العراق ينبغي صياغة خطاب اعلامي اقتصادي يتمحور حول المجالات الآتية:1- وضع الخيارات والبدائل المتاحة والمعلومات والاحصائيات لمعالجة الأزمة أمام الرأي العام،من أجل بلورة موقف وطني رسمي وشعبي موحد لتجاوز الظروف الصعبة بأقل قدر من الخسائر.2- توعية الجمهور بأهمية الادخار وترشيد الاستهلاك،وتقليل النفقات في ظل أزمة عامة تقتضي التضامن والتضحية من قبل الأثرياء لمساعدة الفقراء.3- دعم الانتاج الوطني من خلال الترويج الإعلاني الذي يعزز ثقة المواطن باقتصاد بلاده ويشجع الاستثمار في مشاريع تلبي الاحتياجات الأساسية.4- نقد وتحليل وتصويب القرارات والظواهر الاقتصادية والتعبير عن مشاعر الأكثرية من المواطنين ومراعاة المصلحة العامة دون تحيز سياسي أو مصالح فئوية.

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