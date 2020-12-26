وفد القيثارة الخضراء يتوجه الى أربيل 

2020/12/26 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

توجه وفد نادي الشرطة صباح اليوم السبت الى محافظة اربيل تحضيراً لمواجهة اصحاب الارض في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال مشرف فريق كرة القدم هاشم رضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد فريق كرة القدم توجه الى اربيل اليوم من اجل مواجهة اصحاب الارض في اطار الجولة الـ11 من الدوري الممتاز”.

واوضح ان “الفريق سيخوض اليوم وغداً وحدتين تدريبيتين تحضيراً للمواجهة”، مبيناً ان “الفريق بكامل جاهزيته ويسعى الى تحقيق الوزف الثاني على التوالي للارتقاء بسلم الترتيب”.

وستقام المباراة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الاربعة و15 دقيقة.



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