لدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن يعلن وفاة نجمه السابق كاي سي جونز

2020/12/26 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم بوسطن سلتيكس السابق كاي سي جونز يتحدث الى وسائل الاعلام عقب حضوره جنازة المدرب الاسطوري في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ريد اويرباخ في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006.© غيتي/ا ف ب/ارشيف تشيب سوموديفيلا نيويورك (أ ف ب) – أعلن نادي بوسطن سلتيكس الجمعة وفاة نجمه السابق كاي سي جونز المتوج بـ12 لقبا […]

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