2020/12/26 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية الجمعة تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا بعد ألمانيا ولبنان تسجّل أول إصابة بالطفرة البريطانية من كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا بعد ألمانيا ولبنان تسجّل أول إصابة بالطفرة البريطانية من كوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).