أنا الإنسان، أنا الوطن: قصةُُ حياة 6 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/26 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي 5- الإنسان الفرد والحقوق الفردية والخصوصيةتطور المجتمعات وتوسعها لم يأتي على حساب الشخص الفرد، بل أتى تتويجاً لجهود أفراد المجموعة ولتلبية احتياجاتهم وأغراضهم المتنامية.



ولم تكن المجتمعات هبة من الطبيعة مثل الإنسان ذاته والكائنات والموارد الطبيعية، لكنها مكسب حققه الإنسان بعلمه وجهده، حين تعاونت واتحدت واندمجت المجموعات البشرية الصغيرة في تجمعات ومجتمعات أكبر.



في الأصل، قد تكونت تلك المجمو ......





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