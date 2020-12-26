2020/12/26 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 36 / فيفري 2020تقييم علمي نقدي للتجربتين الإشتراكيّتين السوفياتيّة و الصينيّة :" كسب العالم ؟ واجب البروليتاريا العالميّة و رغبتها "تأليف بوب أفاكيان مقدّمة الكتاب 36 ما من ظلّ للشكّ في أنّ التاريخ الاجتماعي عامة و تاريخ الحركة الشيوعيّة العالمية خاصة كان و لا يزال محور صراع طبقي و صراع بين الخطّين صلب الشيوعيين و الشيوعيّات .



و الدلائ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسألة ستالين و - الستالينيّة - - مقتطف من خطاب - نهاية مرحلة و بداية مرحلة جديدة - لبوب أفاكيان - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسألة ستالين و - الستالينيّة - - مقتطف من خطاب - نهاية مرحلة و بداية مرحلة جديدة - لبوب أفاكيان - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).