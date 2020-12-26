المستوطنون يعربدون ويصعدون اعتداءاتهم فيما يخطط الاحتلال لزيادة أعدادهم الى المليون - مديحه الأعرج

2020/12/26 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 19/12/2020-25/12/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانبعد الفشل في التوصل إلى تسوية الخلافات حول الموازنة العامة في اسرائيل ، تم حل الكنيست وأصبحت دولة الاحتلال امام استحقاق انتخابات برلمانية جديدة في آذار من العام المقبل هي الرابعة خلال عامين .



وقد جرت الانتخابات السابقة في أجواء من التنافس بين كتل اليمين واليمين المتطرف ع ......





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