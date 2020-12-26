روسيا تتخطى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

2020/12/26 | 11:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصبحت روسيا اليوم السبت رابع دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل تخطت عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات الجديدة بالوباء تجاوزت لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7480 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3755 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.6% من المرضى الجدد.ورصدت السلطات […]

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