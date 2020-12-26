وزير الصحة الروسي يعلن ان لقاح سبوتنيكV المضاد لفيروس كورونا آمن لكبار السن

2020/12/26 | 11:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.وأكد وزير الصحة أن لقاح “سبوتنيك V” أثبت أنه آمن للأشخاص، الذين تفوق أعمارهم … Readmore

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