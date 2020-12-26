وزارة العمل العراقية تعلن نسبة العمالة الاجنبية في كربلاء مقارنة بالعراقيين

2020/12/26 | 11:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن نسبة العمال العراقيين من اصل 11000 عامل في كربلاء، تصل الى 10% من عدد العمال الاجانب.المتحدث باسم الوزارة أحرار الزلزلي قالت في بيان صادر عنها: إن ممثلين عن وزارة العمل سيراجعون مصفى كربلاء … Readmore

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