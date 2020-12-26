بحيرة دوكان تشبه شجرة الميلاد

2020/12/26 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العالم هذه الايام بأعياد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة، وتعتبر شجرة الميلاد ابرز رموز هذه الاحتفالات.

بحيرة دوكان في اقليم كوردستان هي واحدة من الوجهات السياحية التي يقصدها مواطنو اقليم كوردستان والعراق، ودول الجوار على مدار العام لما تتمتع به منه جو ساحر ومناظر طبيعية خلابة، حيث ان البحيرة بحذ ذاتها تشبه شجرة الميلاد.

وكانت وكالة ناسا الفضائية الأميركية، نشرت قبل عام صورا فريدة لبحيرة دوكان، مشيرة الى ان البحيرة على هيئة شجرة الميلاد.

وأوضحت الوكالة التي ارفقت مع تصريحها صورا التقطها عالم الفضاء اليكست جيرستي، ان بحيرة دوكان التي تعتبر من اكبر البحيرات الاصطناعية في اقليم كوردستان والعراق، تظهر من الفضاء الخارجي، على هيئة شجرة عيد الميلاد.

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