البيشمركة تعلن انتقال علاقتها مع التحالف الدولي إلى مستوى جديد

2020/12/26 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مسؤول في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، اليوم، ان الوزارة وبدعم من قوات التحالف اعدت كوادر مختصة في التدريب من ضمن صفوف قوات البيشمركة، مشيراً الى ان دور قوات التحالف في إقليم كوردستان سيتحول من تقديم التدريب الى تقديم المشورة.

معاون رئيس اركان قوات البيشمركة لشؤون العمليات، اللواء قهرمان شيخ كمال، قال في تصريح صحفي، ان " قوات التحالف تقدم منذ سنوات التدريب لقوات البيشمركة ونظمت العديد من الدورات التدريبة لإعداد الكوادر العسكرية المختصة في هذا المجال"، مضيفاً "والان باتت لدى قوات البيشمركة مدربين وكوادر مختصة في مجال التدريب من ذوي القدرة والكفاءة، في المجالين النظري والعملي"

وتابع: "لذلك من الآن فصاعداً ستتحول مهمة قوات التحالف في إقليم كوردستان من التدريب الى المهام الاستشارية".

وأضاف، أن "كوادرنا التدريبية نظمت دورتين تدريبيتين لمقاتلي البيشمركة تحت اشراف قوات التحالف للتأكد من قدرة وامكانيات هذه الكوادر" ، مردفاً "حققت الدورتان نجاحاً فائقاً واظهرت القدرات العالية لكوادرنا التدريبية في قوات البيشمركة".

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