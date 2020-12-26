2020/12/26 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت (26 كانون الاول 2020)، تسجيل 29258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 567 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت السلطات في موقفها اليومي، إنها "رصدت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 29258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل اعداد الاصابات في عموم اقاليم البلاد منذ بداية الجائحة الى ثلاثة ملايين و21964 إصابة".

وأضافت، انه "تم تسجيل 567 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع مجمل اعداد الوفيات الى 541299 حالة".

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال الساعات الـ 24 الماضية.. روسيا تسجل 567 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 29 ألف إصابة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال الساعات الـ 24 الماضية.. روسيا تسجل 567 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 29 ألف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).