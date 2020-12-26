2020/12/26 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 25 / مطلوبا صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية بتهم جنائية وأرهابية .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القبض على المطلوبين جاء من خلال الممارسات الامنية التي نفذت في المقدادية وجلولاء وابي صيدا شمال شرق بعقوبة والخالص شمال بعقوبة وهبهب شمال غرب بعقوبة .
مبينا ان اجراءات قانونية اتخذت بحقهم لتقديمهم للعدالة ./انتهى
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مبينا ان اجراءات قانونية اتخذت بحقهم لتقديمهم للعدالة ./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على / 25 / مطلوبا في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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