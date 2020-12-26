القبض على / 25 / مطلوبا في ديالى

2020/12/26 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 25 / مطلوبا صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية بتهم جنائية وأرهابية .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القبض على المطلوبين جاء من خلال الممارسات الامنية التي نفذت في المقدادية وجلولاء وابي صيدا شمال شرق بعقوبة والخالص شمال بعقوبة وهبهب شمال غرب بعقوبة .مبينا ان اجراءات قانونية اتخذت بحقهم لتقديمهم للعدالة ./انتهى

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