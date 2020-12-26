الأجهزة الأمنية في النجف تلقي القبض على عشرات المطلوبين للقضاء خلال الشهر الماضي

2020/12/26 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف عن تنفيذ أجهزتها الأمنية لعشرات المطلوبين للقضاء خلال الشهر الماضي.وقالت المديرية في بيان صحفي ": قام قسم شرطة قضاء المناذرة في تنفيذ (53) امر قبض خلال الشهر الماضي لعدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وتم تسليم المطلوبين للقضاء فيما قام قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية بالقبض على (15) مطلوبا في سيطرات المحافظة المختلفة خلال السبعة أيام الماضية ”./انتهى

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