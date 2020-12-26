القبض على إرهابيتين اثنين في كركوك

2020/12/26 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على ارهابييتين اثنين يقومن بتوزيع ما يسمى الكفالات لعوائل عصابات داعش في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية، وذلك لقيامهن بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش المقتولين داخل محافظة كركوك”.وأضافت انه “تم تدوين أقوالهن بالاعتراف وإيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن”.

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