فرنسا تسجل أول إصابة بالطفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا

2020/12/26 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة مبينة انه عاد من لندن في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر الحالي ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض.

وأوضح البيان أنّ السلطات الصحّية أجرت عملية تعقّب للحالات المخالطة من بين المهنيين الصحيين الذين اعتنوا بالمريض.

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