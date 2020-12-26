الرشيد يوقف السحب والإيداع في حسابات التوفير حتى مطلع العام

2020/12/26 | 11:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، ايقاف عمليات السحب والايداع لحسابات التوفير ولغاية 3 كانون الثاني؛ وذلك لانتهاء السنة المالية ولاغرض التطبيق فقط.وأوضح المكتب الاعلامي في بيان، أن “الايقاف يشمل حسابات التوفير فقط ولاغراض تطبيق الحسابات”، مشيرا الى أنه “تم توجيه فروع المصرف التعامل مع حالات السحب الاضطرارية خلال الفترة المذكورة بالمرونة المناسبة”.وأضاف أن “هذا الاجراء معمول به نهاية كل عام مع استمرار العمل بالحسابات الاخرى”.

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