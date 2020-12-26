القوات الأمنية تلقي القبض على امرأتين توزعان ’كفالات’ في كركوك!

2020/12/26 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبتـ إلقاء القبض على إرهابيتين يقمن بتوزيع "الكفالات" لعوائل تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2020) إن " مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية، وذلك لقيامهن بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش المقتولين داخل محافظة كركوك".

وبحسب البيان، "تم تدوين أقوالهن بالاعتراف وإيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن".

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