دفاعاً عن سنة 2020

2020/12/26 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام معدودة وتقفل سنة 2020 أبوابها التي طفحت بغرائبياتها منذ مطلعها وعلى امتداد اثنتي عشر شهراً.

سبق للعرّافين أن حذّروا منها، كذلك فعل أقرانهم من المتعمقين في أسرار وعلوم دلالات الأرقام وحركة الكواكب، فرصدوا وقسّموا وجمعوا وطرحوا، ثم نبّهوا أن التكرار الرقمي دلالة غير مبشّرة، فلم ينصت إليهم أحد أو يكترث بمخاوفهم.

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