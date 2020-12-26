أزمات جديدة تصدع رأس المواطن وتستهدف حياته.. دول مجاورة وراء إرتفاع الدولار

2020/12/26 | 11:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديشهد السوق العراقي منذ أيام عدم استقرار وارتفاع في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مما فاقم المشكلات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، فيما شهد الدولار طفرة غير مسبوقة في الاسواق المحلية حيث اقترب من 140 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار، كل ذلك يحدث وسط اتهامات بالفساد في مزاد البنك المركزي …

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