إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

2020/12/26 | 11:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصيب ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وقالت خدمة الإطفاء في برلين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.من جهته، أعلن متحدث باسم الشرطة عن وقوع حادث إطلاق نار في منطقة كروزبرغ، مؤكدا على أن العديد …

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