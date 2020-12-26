النفط العراقية تخفض حصة الوقود للمواطنين وتطلق بطاقة جديدة للحصول عليها

2020/12/26 | 11:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلقت وزارة النفط العراقية البطاقة الوقودية الجديدة، للحصول على الحصة المخصصة من الوقود بواقع 50 لتراً.وقال حسين طالب، معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الشركة دعت المواطنين في بغداد إلى مراجعة …

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