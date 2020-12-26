العراق: لقاح كورونا يصل

2020/12/26 | 11:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد حسن التميمي، وزير الصحة العراقي، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى الدولة قريباً.وأوضح حسن التميمي، في تصريحات لوكالة أنباء العراق "واع"، اليوم السبت، أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن المستلزمات الخاصة به.وأشار التميمي، إلى …

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