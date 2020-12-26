الكاظمي يحذر من زح العراق في “مغامرة عبثية” بفعل الخارجين عن القانون

2020/12/26 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من زج العراق في مغامرة عبثية بفعل من وصفهم بالخارجين عن القانون.

وذكر الكاظمي في تغريدة له على تويتر أن أمن العراق أمانة في الأعناق وأن حكومته لن تخضع لمغامرات أو أية اجتهادات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء أن حكومته عملت بصمت وهدوء لإعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.

وأكد الكاظمي أنه طالب بالتهدئة لمنع زج العراق في مغامرة عبثية أخرى، لافتا إلى أنه مستعد للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر.

أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.



طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 25, 2020

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