الاتحاد الأوروبي يبدأ الإثنين إجراءات التوقيع على اتفاق ما بعد بريكست

2020/12/26 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع لندن وعرضه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه على الدول الأعضاء الجمعة.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إنّ ردّ فعل سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي على هذه النسخة غير النهائية من الاتّفاق كان عادياً، مبينا ان الاتّفاق سيخضع للتدقيق لتحديد ما إذا كان ينطوي على مسائل خفيّة يمكن أن تثير مشاكل.

ومن المقرّر أن يجتمع السفراء مجدّداً الإثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء تمهيداً للمصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

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