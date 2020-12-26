الدولار يسجل ارتفاعا جديدا امام الدينار العراقي

2020/12/26 | 12:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت أسعار صرف الدولار، السبت، ارتفاعا جديدا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وارتفع سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 26 كانون الأول 2020، الى 143 الف دينار، بعد ان كان سعر الصرف في الجلسة السابقة 141.800 دينار.

وفيما يلي اسعار باقي العملات:

100 باون = 191.500 دينار

100 يورو = 173000 دينار

100 ليرة تركية = 19.250 دينار

100 الف تومان = 5.500 دينار

جدير بالذكر ان البنك المركزي العراقي كان قد اعلن الاسبوع الماضي رفع سعر صرف الدولار الواصل للمواطن في السوق المحلية الى 1470 دينار.

ا.ح

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