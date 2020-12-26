المالية النيابية: الاتفاق السياسي يسهل تشريع الموازنة

2020/12/26 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة حصول اتفاق سياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لم يصل الى اللجنة المالية لحد الآن.

واضاف: ان رئيس مجلس النواب لديه خطة جيدة حول مشروع قانون الموازنة، وهي تنص على الاجتماع مع الرئاسات الثلاثة وقادة الكتل السياسية لحصول اتفاق من ثم طرح الموازنة في مجلس النواب.

واوضح: ان هذه الخطة جيدة وستساهم بشكل كبير في التسهيل والاسراع باقرار الموازنة وهذا افضل بكثير من عدم حصول توافق سياسي لان ذلك سيؤدي الى تاخير اقرار الموازنة.

PUKmedia خاص

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