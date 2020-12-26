ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2020/12/26 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان توقعاتها لاحوال الطقس لليوم السبت، متوقعة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت المديرية في بيان لها، ان السماء ستكون صحوا لليوم ويوم غد، فيما سيكون هناك ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة،

وحسب المديرية فإن درجات الحرارة في محافظة السليمانية ستكون اليوم عند 11 درجة مئوية كعظمى، اما الصغرى ستكون 1-، فيما ستكون ليوم غد العظمى 12 والصغرى 1.

PUKmedia / متابعة

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