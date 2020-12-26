الاتحاد الكردستاني يرد على أنباء ربطت بينه وبين حراك ’’إقليم كركوك’’

2020/12/26 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

حدد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، هدايت طاهر، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، وجهة نظر الحزب عن جعل محافظة كركوك إقليماً خاصاً، فيما نفى وجود أي صلة للحزب بالمشروع الذي أعلن مجموعة من الأكاديميين لتحويل كركوك إلى إقليم.

وقال طاهر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة من الكُتاب والمثقفين والأكاديميين ومن مختلف القوميات، اجتمعوا وتربطهم علاقة وتواصل وأعلنوا عن المشروع كحل وسطي، لأن تكون المدينة إقليما خاصا".

وأضاف: "نحن في الاتحاد الوطني نرى بأن هذا الموضوع مخالف للدستور، لأن المدينة متنازع عليها وهي ضمن مناطق المادة 140 التي هي من ستفصل وضع كركوك وهي من تحدد وجهتها، والدستور رفض ربط كركوك وبغداد بمشروع الأقاليم"

وتابع طاهر قائلاً: "نحن نرى هذا الموضوع صعب التوافق عليه وطرحه، لأنه يتعارض مع الدستور، وأيضا غير موافق عليه من قبل معظم الأحزاب والكتل السياسية".

وكان مجموعة من الأكاديميين قد أعلنوا في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، عن مشروع يحوّل محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى إقليم خاص.

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