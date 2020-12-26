إجرام بغداد : القبض على متهم بالسرقة واثنين اخرين بتداول العملة المزيفة

2020/12/26 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مديرية إجرام بغداد القبض على متهم بسرقة (75 مليون دينار) واثنين اخرين بتداول العملة المزيفة في العاصمة بغداد,وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه : ان مفارز مكتب الكرادة القت القبض على متهم بسرقة مبلغ (75 مليون دينار مع جهاز لابتوب) من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الزعفرانية، فيما تمكنت مفارز مكتب القدس من القبض على متهمين اثنين بكمين محكم وبالجرم المشهود، وهما يتداولان العملة المزيفة فئة (10 الآف دينار و5 الآف دينار) وضبط بحوزتهما أكثر من مليون دينار من العملة المزيفة مع مسدس وكيس يحتوي مواد مخدرة/ كريستال./انتهى9

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