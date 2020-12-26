2020/12/26 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على إرهابيتين تقومان بتوزيع ما يسمى الكفالات الى عوائل عصابات داعش في كركوك.وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : ان مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك القت القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية ، وذلك لقيامهن بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش المقتولين داخل محافظة كركوك، حيث تم تدوين أقوالهن بالاعتراف وإيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن./انتهى9

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