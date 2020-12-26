في ذي قار…القبض على متهم بحوزته اكثر من 800 قرص مخدر

2020/12/26 | 12:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، القبض على تاجر مخدرات وضبط اكثر من 800 قرص مخدر بحوزته في مدينة الناصرية.وذكرت الشرطة في بيان، تلقت “النور نيوز” نسخة منه، ان “شعبة مخدرات الناصرية تمكنت من القبض على متهم بحوزته 840 قرصاً مخدراً من نوع (الكبتي) اثناء عملية البيع”.واضافت، ان “المتهم البالغ من العمر 23 …

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