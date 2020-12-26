وزير الصحة يكشف عن 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح فايزر

2020/12/26 | 12:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا، مشيرا إلى أن عقد استيراد اللقاح يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

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