الداخلية تعلق على انباء اختطاف ناشطة في بغداد الجديدة

2020/12/26 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، السبت، على أنباء اختطاف زهراء فاضل في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة.

وقال المحنا في تصريح صحفي، إن “اي حالة اختطاف او تبليغ عن اختطاف لم ترد الى ممفارز المديرية في بغداد او النجف”.

وبين، إن “لم يصلنا اي بلاغ من اهالي مختطفة عن وجود حالة اختطاف”، مبيناً: “ربما حصلت ولم يبلغ الاهالي بذلك”.

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