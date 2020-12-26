مصدر: تحركات غير مسبوقة وتحصينات أمنية للقوات الأمريكية في أربيل

2020/12/26 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل..كشف مصدر أمني، السبت، عن وجود تحركات غير مسبوقة للقوات الأمريكية في قاعدة الحرير في مدينة أربيل.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الأمريكية تقوم بتحركات وتحصينات في قاعدة الحرير، كما أن قنصليتها الواقعة في ناحية عينكاوه بمدينة أربيل أجرت تحصينات آخرى ونشر جديد للحماية والمفارز الأمنية على الطريق المؤدي للقنصلية”.وأضاف أنه “منذ أيام وصلت تعزيز لقاعدة الحرير، لقوة عسكرية قادمة من شمالي سوريا، فيما تقوم القوات الأمريكية بجولات استطلاع ليلية عن طريق الطيران منذ أكثر من أسبوع”.وكانت وسائل إعلام قد أفادت بقيام السفارة الأمريكية نقل موظفيها إلى مدينة أربيل، فيما نفت السفارة مغادرة الموظفين، مؤكدة بقاء السفير داخل العاصمة بغداد.



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