أميركا: إصابة طبيب بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح “موديرنا”

2020/12/26 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب طبيب في مركز بوسطن الطبي، بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح موديرنا، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ وخضوعه للعلاج.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الصحيفة أنّ الطبيب أصيب بحساسية شديدة مع تسارع في ضربات القلب وشعور بدوار، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ، حيث تم معالجته وخرج وهو بحالة صحية جيّدة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شركة موديرنا، راي جوردان، أنّ الشركة لا يمكنها التعليق علناً على كل حالة فردية، مشيراً إلى أنّ فريق السلامة الطبية التابع للشركة يتابع الحالة بالتنسيق مع المسؤولين في البرنامج الفيدرالي الذي يشرف على توزيع اللقاحات.

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