وزير الصحة يؤكد ان العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً إضافة الى اجهزة التخزين الخاصة به

2020/12/26 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا، مشيرا إلى أن عقد استيراد اللقاح يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية إن المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق ستتوفر … Readmore

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