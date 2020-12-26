هل تخلى التيار الصدري عن خيار ترميم البيت الشيعي؟

2020/12/26 | 12:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..نفى تحالف سائرون , السبت , تخليه عن دعوة السيد مقتدى الصدر بترميم البيت الشيعي وان موقفها مازال ثابتا , مبينة ان الفكرة قد فهمت بالخطا وان عدم تفاعل بعض القوى الشيعية معها لمصالح انتخابية .وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تحالف سائرون مازال موقفه ثابتا ولن يتراجع عن فكرة زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بلملة البيت الشيعي ” , عادا ” طرح المبادرة بانها ليست ضيقة وانها انطلاقة للملة البيت العراقي بشكل أوسع الا ان بعض الأطراف السياسية قد فهمتها خطا ” .وأضاف المسعودي، ان ” عدم تفاعل القوى السياسية الشيعية مع دعوة البيت الشيعي جاءت لأغراض انتخابية وقد تم استهدافها باشكال عدة”.وكان السياسي العراقي نديم الجابري كشف في وقت سابق، عن تخلي التيار الصدري عن خيار ترميم البيت الشيعي الذي طرحه السيد الصدر مؤخرا.



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