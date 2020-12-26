روحاني: اميركا تختلق العقبات لمنع ايران من الحصول على لقاح كورونا

2020/12/26 | 12:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، أن ايران تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا وكذلك شرائه من الخارج الا ان اميركا تختلق العقبات وترهن شراء اللقاح بموافقة “اوفاك”.وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، “اننا نسعى من اجل صنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا ونعمل في الوقت ذاته لشراء اللقاح من الخارج الا ان الاميركيين اختلقوا العقبات بالتاكيد وقاموا بممارسات خبيثة ودنيئة في هذا السياق”.واضاف مخاطبا الادارة الاميركية: “كيف يمكن الثقة بكم وانتم معروفون بالسرقة اذ تترصدون العثور على مال يعود لنا للاستحواذ عليه”.وتابع روحاني: “لقد قمنا بتوفير المال من بنك ما لشراء لقاح كورونا عن طريق آلية “كوفاكس” (آلية دولية اطلقتها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاح كورونا من قبل دول العالم) لكنهم قالوا بان “اوفاك” (مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية) يجب ان يسمح بهذا الامر.



انهم يقومون بتخويف الاخرين ومنظمة الصحة العالمية بمثل هذه الاساليب.



لقد قمنا بتوفير المال اللازم (لشراء اللقاح) ووافقت الدولة ذات الصلة على نقل المال كما ان “اوفاك” وافق على العملية الا انهم قالوا يجب ان يمر المال اولا عبر البنك الأميركي”.



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